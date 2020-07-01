أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 3402 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1994 حالة تعافٍ إضافية، و49 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 194.225 حالة، من بينها 59.767 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2272 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 132.760 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1698 حالة وفاة.
وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.
وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: الرياض (401)، الدمام (283)، الهفوف (229)، مكة المكرمة (198)، القطيف (173)، الطائف (172)، جدة (172)، المبرز (160)، المدينة المنورة (154)، خميس مشيط (132)، الخبر (122)، أبها (78)، بريدة (68)، نجران (64)، حائل (56)، حفر الباطن (50)، عنيزة (44)، الظهران (43)، الجبيل (40)، أحد رفيدة (39)، الخرج (36)، بيشة (33)، رأس تنورة (31)، أبوعريش (30)، وادي الدواسر (30)، محايل عسير (29)، ينبع (26)، المجمعة (24)، بقيق (22)، الرس (18)، ضرماء (18)، ساجر (18)، بلجرشي (17)، صفوى (17)، المجاردة (14)، صبيا (12)، تبوك (12)، ثريبان (11)، سراة عبيدة (11)، الزلفي (11)، النعيرية (10)، خليص (10)، العيون (9)، المذنب (9)، القريع (9)، وثيلان (9)، رنية (8)، النماص (8)، رجال ألمع (8)، بيش (8)، جازان (8)، رفحاء (8)، السليل (8)، تمير (8)، البكيرية (7)، الخفجي (7)، الباحة (6)، مهد الذهب (5)، الأسياح (5)، المضة (5)، البطحاء (5)، صامطة (5)، الليث (5)، الكامل (5)، العقيق (4)، عيون الجواء (4)، رياض الخبراء (4)، الخرمة (4)، تنومة (4)، الدرب (4)، أحد المسارحة (4)، شرورة (4)، حوطة سدير (4)، رويضة العرض (4)، خيبر (3)، البدائع (3)، المحاني (3)، تربة (3)، وادي بن هشبل (3)، العيدابي (3)، يدمة (3)، حوطة بني تميم (3)، مرات (3)، ثادق (3)، الجفر (2)، القرى (2)، الحناكية (2)، النبهانية (2)، ضرية (2)، المظيلف (2)، المويه (2)، ظلم (2)، قيا (2)، أم الدوم (2)، الحرث (2)، الطوال (2)، رابغ (2)، عرعر (2)، حريملاء (2)، رفائع الجمش (2)، شقراء (2)، المخواة (1)، المندق (1)، قلوة (1)، سكاكا (1)، العلا (1)، القنفذة (1)، نمرة (1)، السحن (1)، البرك (1)، بارق (1)، بللسمر (1)، ظهران الجنوب (1)، سبت العلاية (1)، سيهات (1)، القيصومة (1)، الغزالة (1)، الشملي (1)، الشنان (1)، السليمي (1)، العارضة (1)، بدر الجنوب (1)، ثار (1)، طريف (1)، الدلم (1)، الدوادمي (1).
وقالت الوزارة إن نسبة الإناث بين الحالات الجديدة 35%، فيما بلغت نسبة الذكور 65%، وبلغت نسبة كبار السن 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة 35.173 فحصا جديدا، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1.674.487 فحصا.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 194.225 حالة، من بينها 59.767 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2272 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 132.760 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1698 حالة وفاة.
وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.
وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: الرياض (401)، الدمام (283)، الهفوف (229)، مكة المكرمة (198)، القطيف (173)، الطائف (172)، جدة (172)، المبرز (160)، المدينة المنورة (154)، خميس مشيط (132)، الخبر (122)، أبها (78)، بريدة (68)، نجران (64)، حائل (56)، حفر الباطن (50)، عنيزة (44)، الظهران (43)، الجبيل (40)، أحد رفيدة (39)، الخرج (36)، بيشة (33)، رأس تنورة (31)، أبوعريش (30)، وادي الدواسر (30)، محايل عسير (29)، ينبع (26)، المجمعة (24)، بقيق (22)، الرس (18)، ضرماء (18)، ساجر (18)، بلجرشي (17)، صفوى (17)، المجاردة (14)، صبيا (12)، تبوك (12)، ثريبان (11)، سراة عبيدة (11)، الزلفي (11)، النعيرية (10)، خليص (10)، العيون (9)، المذنب (9)، القريع (9)، وثيلان (9)، رنية (8)، النماص (8)، رجال ألمع (8)، بيش (8)، جازان (8)، رفحاء (8)، السليل (8)، تمير (8)، البكيرية (7)، الخفجي (7)، الباحة (6)، مهد الذهب (5)، الأسياح (5)، المضة (5)، البطحاء (5)، صامطة (5)، الليث (5)، الكامل (5)، العقيق (4)، عيون الجواء (4)، رياض الخبراء (4)، الخرمة (4)، تنومة (4)، الدرب (4)، أحد المسارحة (4)، شرورة (4)، حوطة سدير (4)، رويضة العرض (4)، خيبر (3)، البدائع (3)، المحاني (3)، تربة (3)، وادي بن هشبل (3)، العيدابي (3)، يدمة (3)، حوطة بني تميم (3)، مرات (3)، ثادق (3)، الجفر (2)، القرى (2)، الحناكية (2)، النبهانية (2)، ضرية (2)، المظيلف (2)، المويه (2)، ظلم (2)، قيا (2)، أم الدوم (2)، الحرث (2)، الطوال (2)، رابغ (2)، عرعر (2)، حريملاء (2)، رفائع الجمش (2)، شقراء (2)، المخواة (1)، المندق (1)، قلوة (1)، سكاكا (1)، العلا (1)، القنفذة (1)، نمرة (1)، السحن (1)، البرك (1)، بارق (1)، بللسمر (1)، ظهران الجنوب (1)، سبت العلاية (1)، سيهات (1)، القيصومة (1)، الغزالة (1)، الشملي (1)، الشنان (1)، السليمي (1)، العارضة (1)، بدر الجنوب (1)، ثار (1)، طريف (1)، الدلم (1)، الدوادمي (1).
وقالت الوزارة إن نسبة الإناث بين الحالات الجديدة 35%، فيما بلغت نسبة الذكور 65%، وبلغت نسبة كبار السن 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة 35.173 فحصا جديدا، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1.674.487 فحصا.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.