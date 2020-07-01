أسهمت الخدمات التطوعية التي يقدمها أبطال العطاء جنباً إلى جنب مع منسوبي صحة جدة في تقديم الخدمات الصحية والداعمة تطوعياً لخدمة الوطن منذ بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وحتى الآن، في دعم المنظومة الطبية للتصدي في مواجهة هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع الصحي بجدة إلى (10029) متطوعاً من أبناء وبنات الوطن الراغبين في التطوع الصحي، وتم تمكين أكثر من (700) منهم بالعمل في منشآت صحة جدة في كل من (المستشفيات ومراكز استقبال ضيوف وزارة الصحة وفي مجالات التوعية بالأحياء ومساكن العمالة والمساجد والمراكز التجارية والمصانع وكذلك بمركز البلاغات والأسواق الشعبية) وذلك بعد أن تم إعدادهم من خلال الدورات التدريبية اللازمة في عدد من المجالات، منها مكافحة العدوى وإدخال البيانات والوقاية من عدوى كورونا وسلامة المتطوعين والعمل الميداني.



كما وصل عدد الفرص التطوعية التي أنشأتها صحة جدة إلى أكثر من (21) فرصة تطوعية، ويشرف على هذه الأعمال التطوعية إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جدة وبالتنسيق مع منصة التطوع الصحي بالوزارة والتي تعد هي النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين وعرض الفرص التطوعية وبطرق إلكترونية مبسطة على المتطوعين الراغبين في التطوع، حيث تمكنهم المنصة من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد وذلك للاستعانة بهم في مختلف التخصصات حسب الاحتياج.



كما تتقدم صحة جدة بالشكر والعرفان لجميع المتطوعين والمتطوعات المشاركين والذين يقدمون خدمات تطوعية في كافة التخصصات في منشآتها الصحية وفي ميدان التوعية الصحية والذي يعكس حساً والتزاماً مجتمعياً قوياً من قبل المتطوعين ودعمهم في الحد من انتشار فايروس كورونا.