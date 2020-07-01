أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها للطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس بكليّات الجامعة للعام الأكاديمي 1442هـ، واستقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، في الفترة من الأحد القادم 21 ذي القعدة الجاري حتى الخميس 2 ذي الحجة القادم.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول للطلاب والطالبات هي: التجارة الإلكترونية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والمالية (كلية العلوم الإدارية والمالية)، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات (كلية الحوسبة والمعلوماتية)، والمعلوماتية الصحية، والصحة العامة (كلية العلوم الصحية)، واللغة الإنجليزية (كلية العلوم والدراسات النظرية)، بفروع الجامعة في كل من: الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، وأبها، وجازان، والأحساء، والقصيم، وتبوك.وأفاد أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، كما أن الجامعة لا تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي، على أن يتم القبول بحسب المفاضلة تنافسياً بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية العامة.