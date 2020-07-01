أجرى فريق طبي بالمستشفى العام في ظهران الجنوب عملية توليد قيصرية ناجحة لمريضة مصابة بفايروس كورونا. وأوضحت صحة منطقة عسير، أن الفريق الطبي المعالج تعامل مع الحالة وفق البروتوكول المخصّص لحالات كوفيد 19 وأدخلت الحالة غرفة العمليات عن طريق فريق طبي مجهز بكامل الاحتياطات الاحترازية، وخضعت الأم لعملية قيصرية ناجحة، وتم تحويل الجنين للحضانة وأخذ مسحة منه لإجراء فحص كورونا للاطمئنان على سلامته. وتوجد الأم المصابة حاليا بغرفة العزل ووضعها الصحي وطفلها مستقر. وأضافت صحة عسير أن فريقا من مكافحة العدوى بالمستشفى شارك في التجهيزات قبل وأثناء وبعد العملية.من جانب آخر، تمكن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة، من إنقاذ مريض أُحضر للطوارئ إثر تعرضه لحادث مروري، نتج عنه كسر بالضلوع، ونزيف شديد في الجهة اليسرى من الصدر مع تجمع دموي شديد تحت الترقوة اليسرى، وكسر بالكاحل الأيمن، وتمت على الفور مباشرة الإجراءات لإنقاذ الحالة، بنقل الدم للمريض، وإجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر وإيقاف النزيف.