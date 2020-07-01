أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان أن قرار قصر الحج على أعداد محدودة هذا العام في ظل جائحة كورونا موافق لأصول الشريعة.

وقال لـ«عكاظ»: إن ما صدر قرار حكيم منطلق من أصول شرعية وتأصيل شرعي، مستندا على الآيات والأحاديث التي تبين ما يتعلق بأهمية حفظ النفس.

وأضاف: هذا القرار الصادر من ولاة الأمر وكذلك بقية التعليمات والاحترازات الاستباقية تصب في جانب النفس، وهي الضرورة الثانية بعد الدين التي أمر الإسلام بحفظها ضمن الضرورات الخمس.

وبين السليمان أنه نظرا لعدم التمكن من الاحتراز في فريضة الحج بشكل سهل فهناك طواف وسعي ووقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات واحتياجها لنوع من المخالطة بين الناس فقد بينت الدولة أهمية وجود احترازات ومنها تقليل وقصر أعداد الحجاج.

وتابع «أن هذا القرار أثنى عليه الجميع ومنهم علماء الأمة لأنه ينطلق من منطلق شرعي فأصحاب الإنصاف ينظرون إلى القرار بنظرة إيجابية وهو توفيق من الله»، مشيرا إلى أن من كان ينوي الحج ولم يتمكن هذا العام يكتب له أجر الحج.