كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي ترقيم 67908 من الإبل في منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من ٢٥ ربيع الثاني وحتى الآن.

وأوضح المهندس الغامدي أنه يتم تنفيذ المشروع باستصدار رقم تسلسلي خاص بكل مَتْن إبل، يُسجَّل في قاعدة بيانات الوزارة ويُربَط بشريحة إلكترونية تُحقَن في الرقبة، ويمكن قراءة المعلومات المرتبطة بالشريحة بواسطة جهاز مهيّأ بغرض معرفة بيانات مالكه وسجله البيطري وغير ذلك من المعلومات.

وأشار إلى أن المشروع يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثروتهم الحيوانية رسمياً في سجلات الوزارة، كما يسهم بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.

وأضاف: «بانتهاء شهر ذي الحجة ستنتهي فترة الترقيم المجانية، ويبدأ الترقيم الإلزامي وفق رسوم تحددها الوزارة بدءاً من الأول من شهر محرم 1442هـ».

وبيّن مدير الثروة الحيوانية بفرع الوزارة الدكتور عبدالمانع الخيبري أن الوزارة ستفرض غرامات مالية على ملاك الإبل عن كل مَتْن غير مُرقَّم في حوزتهم وعدم تقديم الخدمات البيطرية مثل الرعاية البيطرية للإبل وترخيص الرعاة ودعم صغار مربي الماشية، وتقديم التقارير الطبية ومشاركاتها في المهرجانات أو إدخالها المسالخ، وهي الخدمات المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي ستكون مقتصرة على الإبل المرقمة فقط، مشيراً إلى أنه بإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونياً دون الحضور إلى مقر فرع الوزارة، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية (www.mewa.gov.sa)، لافتا إلى أن الترقيم يساعد في بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المنطقة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ما يمَكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني واستباق الأمراض الوبائية بخطط المواجهة والعلاج، ما يسهم في الوقاية من الأمراض المعدية من خلال توثيق الإبل وعزل الأمراض قبل نشوئها.