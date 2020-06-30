وضعت أمانة جدة، الترتيبات النهاية، استعداداً لتشغيل السوق المركزية للخضار والفواكه (حلقة جدة) بحي الصفا تدريجياً.

وقال نائب رئيس شيخ الدلالين بحلقات الخضار والفواكه بجدة المهندس معتصم أبو زنادة، لـ«عكاظ» أنه سيتم تشغيل جزء من الحلقة يوم غدٍ (الخميس) بعد وضع وتوزيع المباسط بشكل التباعد بعضها عن بعض وسيكون العاملون فيها كافة من السعوديين، وسيستمر فتح جزء من المباسط بعد تطويرها.

وأضاف أبو زنادة أن أمانة محافظة جدة، عملت بعض التحسينات على سوق الخضار والفاكهة المركزية، تمهيداً لإعادة افتتاحها، بعد أن تم اقتصار العمل فيها خلال الفترة الماضية على الموردين والموزعين فقط.

من جهته، أبان وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أعمال التحسين في السوق تشمل تخصيص بوابات لدخول السوق مع إعادة تصميم وتنفيذ 418 مبسطًا مغلقة بجدران، ومجهزة بمنصات عرض بدلاً من الطبليات، للحد من تداخل البسطات ودخول غير المصرح لهم.

وأضاف: أنه «تم تقسيم البسطات على شرائح عدة للمنتجات الوطنية، للفواكه، للبصل، للبطاطس، للتمور، للورقيات، للحبحب».

وسيتم العمل بسوق الخضار والفاكهة المركزية على مراحل، من الساعة 5 فجراً إلى 10 مساءً، وسيكون هناك أوقات إغلاق للنظافة والتعقيم.