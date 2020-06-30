دربت صحة الجوف ممثلة بإدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية، أكثر من 5294 مستفيداً في عدد من الجهات الصحية بالمنطقة من إدارات ومستشفيات ومراكز صحية، إضافة للمنشآت الصحية بالقطاع الخاص، وجهات أخرى.

كما قامت بتدريب عدد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية على طرق الحماية الشخصية من فايروس «كورونا»، إضافةً إلى إقامة محاضرات توعوية للتعريف بـ«كورونا» وطرق الوقاية منه.

وأشارت صحة الجوف إلى تنفيذ برامج متنوعة أهمها إجراءات التعامل مع التفشيات الوبائية بالمنشآت الصحية، وإدارة المخاطر، والفرز البصري.

كما تنفذ إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة الجوف بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب، برنامج اكتساب المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات المصابة بفايروس «كورونا» ومهارات وأسس الرعاية الحرجة للحالات بالغة الخطورة، ويستمر البرنامج أشهراً عدة ويستهدف أطباء المنطقة كافة.

وذكرت مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الجوف أمل بنت قاسم الرويلي، أن الإدارة تابعت بشكل مستمر التقصي النشط بالمستشفيات، وخصصت أماكن لعزل المرضى والحالات المشتبهة في حال زاد العدد على القدرة الاستيعابية للمستشفيات، إضافة إلى وضع الخطط الكفيلة للإدارة للتعامل مع الحالات.