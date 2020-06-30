استعادت أمانة عسير نحو 1.967.016م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 13 موقعاً مختلفاً بالمنطقة خلال الشهر الماضي.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة لن تتهاون مع التجاوزات ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح، وستتعامل بحزم مع المعتدين باتخاذ الإجراءات النظامية.

وحذّر الحميدي من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سلبية عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية، كاشفاً أن الإحداثات التي تمت إزالتها واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية.