بين الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة خالد العبد الكريم أن «عيادات تطمن» خصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل آلام الحلق السعال وضيق التنفس و ارتفاع درجة الحرارة وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق.

واستعرض خلال المؤتمر الصحفي المشترك لكشف مستجدات فايروس كورونا اليوم (الثلاثاء) دور «عيادات تطمن» ومراكز «تأكد» التي تقدم فيها الخدمات لمن لديهم أعراض أو شكوك حول إصابتهم بفايروس كورونا المستجد.

وأبان أن العيادات توجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ويبلغ عددها نحو 237 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة، لافتا الانتباه إلى أن هذه العيادات استقبلت حتى الآن قرابة 174 ألف مراجع و12% من المراجعين يتم الاتصال بهم ومتابعتهم لتقييم مدى التحسن لديهم وما نسبته 3% تم تحويلهم إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وبيّن الدكتور العبدالكريم أن مراكز «تأكد» خصصت للذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفايروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، مشيراً إلى أن هذه المراكز تتطلب حجز موعد عن طريق تطبيق «صحتي»، مشيرا إلى أن الفحوصات التي تم إجراؤها منذ البدء في هذه المراكز بلغت نحو 255 ألف فحص.

وأفاد بأن مراكز «تأكد» توجد حالياً في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة القادمة هذه المراكز في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن الفحوصات تبين مدة انتشار الفايروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكون بؤر التفشي.