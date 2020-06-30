غادرت اليوم (الثلاثاء) من مطار سدني الدولي في أستراليا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الرحلة الثامنة من الرحلات الاستثنائية التي وجهت بها القيادة للتسهيل على المواطنين الموجودين في أستراليا والراغبين بالعودة إلى الوطن

جاء ذلك بمتابعة من وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي نائب أحمد آل دغرير، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان بن هزاع المطيري، وعدد من أعضاء السفارة لتسهيل إجراءات سفرهم وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم.

‏وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم ‬ وامتنانهم للقيادة ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.