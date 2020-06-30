أشادت وزارة التعليم، بجهود إدارة تعليم جدة المثمرة، في سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل طيلة العام الدراسي وتحديدا خلال جائحة فايروس كورونا المستجد والبدء على الفور بتطبيق التعلم عن بعد.

وأثنت في خطاب شكر بعثته للإدارة ولمدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث باسم تعليم جدة حمود بن صقيران الكناني على جهوده المثمرة في سرعة تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لمكاتب التعليم ولجميع مدارس البنبن والبنات في وقت قياسي وكفاءة عالية إذ يعد تعليم جدة السباق في تطبيق اللائحة الجديدة بكل ضوابطها.

بدوره ثمن الكناني إشادة الوازرة، مبينا لـ«عكاظ» أن هذا التحفيز يجعلنا نضاعف العمل ونجوده، مشيدا بتوجيهات سعادة مدير عام التعليم بجدة، معربا عن شكره لجميع رؤساء وحدات الإعلام التربوي في مكاتب التعليم للبنين والبنات.

وعزا الكناني هذا النجاح للمهنية العالية والخبرات الإعلامية التي يتمتع بها الجميع في إعلام تعليم جدة، وقدرتهم على مواكبة الحدث والتطورات أولا بأول، خصوصا في ظل أزمة كورونا، معربا عن فخره بأن يكون إعلام تعليم جدة أيقونة نجاح ومثالا يحتذى.

يذكر أن الكناني عمل في عدة مواقع قيادية في تعليم جدة حتى حط به الرحال مديرا للإعلام التربوي ومتحدثا باسم تعليم جدة، ويتمتع بعلاقة جيدة مع العديد من الإعلاميين في كافة وسائل الإعلام.