تسلم نائب أَمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، التقرير الخاص بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المتضمن خطة الإدارة والاستعدادات التي قامت بها للعام الدراسي القادم.

وكشف التقرير جاهزية 16 مشروعا مدرسيا جديدا في المنطقة نفذت بأكثر من 121 مليون ريال للاستفادة منها في خدمة 7658 طالبا وطالبة، كما اطلع نائب أمير منطقة جازان على ما حققه طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة من ميداليات في مسابقتي الكانجارو الدولية والرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير جازان، بمكتبه اليوم (الثلاثاء) مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام التعليم عن تجربة الإدارة في التعليم عن بعد والمهمات والأعمال التي قامت بها الإدارة في المجال التوعوي بفايروس كورونا، وغيرها من الأعمال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الخطة عبر بث العديد من الرسائل التوعوية والمبادرات الصحية وتسخير منصات التواصل الاجتماعي بتعليم جازان لخدمة المجتمع.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما استمع إليه واطلع عليه خلال اللقاء، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم بمنطقة جازان وجميع مناطق وطننا العزيز، وكل ما يخدم الأجيال ويسهم في تحقيق رؤية المملكة في استثمار طاقات شبابها وإبداعاتهم، مثنياً على جهود إدارة تعليم جازان وما تقوم به من أعمال ومهمات لخدمة أبناء وبنات المنطقة في المجال التربوي والتعليمي.