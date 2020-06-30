التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في لقائه الأسبوعي مساء أمس (الاثنين)، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بالمنطقة.

وتناول أمير تبوك خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، مثنياً على تفاعل أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وهو ما يعكس الوعي الكبير والحرص لدى الأهالي على التقيد والالتزام بهذه الإجراءات التي أقرتها الدولة.

ونوه بجهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي وانتشار فايروس كورونا.

وفي الختام سأل أمير المنطقة الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.