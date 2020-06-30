سجلت وزارة الصحة أمس (الإثنين)، أعلى معدلات الوفيات بمرض فايروس كورونا الجديد (COVI-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ أعلنت عن 48 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1599 وفاة.وبينت في تقريرها اليومي، أنها سجلت 3943 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد؛ 34% منها إناث، و66% ذكور، وبالنسبة للأعمار، 5% كبار سن، و10% أطفال، و85% بالغين، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 186.436 حالة؛ من بينها 57.719 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2285 حالة حرجة. وأوضحت الوزارة أنها سجلت 2.363 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 127.118 حالة.وفي ما يخص الفحوصات المخبرية، أشارت «الصحة» إلى أنه قد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 45.104 فحوصات جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفايروس حتى الآن إلى (1.591.141) فحصاً.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.