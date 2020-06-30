أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وصول الخطوط الحديدية للمراحل النهائية من مشروع تطوير محطة الهفوف، التي تشمل الأعمال إعادة تأهيل المداخل ومكاتب مبيعات التذاكر وصالة انتظار الركاب والمرافق الخدمية، إضافة إلى رفع إمكانات المحطة بما يحقق معايير «برنامج الوصول الشامل» لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة جسر للمشاة بين طرفي رصيف المحطة، و4 مصاعد لتسهيل انتقال المسافرين من مستخدمي الكراسي المتحركة.وأوضح خلال تدشينه أمس (الإثنين) جدول الرحلات الجديد لـ«الخطوط الحديدية» خلال زيارته لمحطة قطارات الركاب بالرياض، بحضور الرئيس العام المكلف للمؤسسة الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الخطوط الحديدية ستقوم برفع أعداد الرحلات الأسبوعية بين محطاتها في الرياض والدمام والهفوف وبقيق لتبلغ 350 رحلة أسبوعية للركاب، بزيادة 78 رحلة عن عدد الرحلات السابق 272 رحلة، ما ينتج عنه نسبة زيادة تقدّر بـ31%، ومع هذه الزيادة يصبح عدد المقاعد المتاحة نحو 62 ألف مقعد مقارنة بنحو 47 ألف مقعد سابقاً، مبيناً أن رحلات الجدول الجديد تنطلق ابتداءً من يوم الأحد 12 يوليو القادم.واطلع وزير النقل خلال الزيارة على جاهزية المحطة ومرافقها ومراعاتها لأدق معايير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من فرص انتشاره بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي المحطات والمسافرين على متن القطارات.وشهدت الزيارة تفقد وزير النقل للإجراءات المتخذة على متن عربات القطار، واستمع لشرح موجز حول الآلية المتبعة لتعقيم عربات القطار وتوزيع مقاعد الركاب بشكل قُطري وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لتحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.