استنجد سكان قرى بني سعد جنوب في محافظة الطائف بوزير المياه بعد استمرار معاناتهم مع شح المياه وناقلاتها طوال الأشهر الماضية بحجج اعتبرها السكان واهية تستوجب من الوزير الوقوف على الأوضاع بعد أن عجز مسؤولو المياه في منطقة مكة المكرمة عن حلها. وأوجز السكان معاناتهم في الانتظار الطويل تحت الشمس المحرقة ترقبا لوصول الوايتات، مستغربين وعود وتصريحات مدير المياه للمحافظات في منطقة مكة المكرمة الذي أكد إيجاد حلول جذرية لشح للمياه بجانب وعود بإصدار بطاقات السقيا للمستفيدين والمسجلين مسبقاً في الخدمة وهي مقيدة بتواريخ محددة. وأكد المواطنون أن عقد السقيا لإمداد المياه لمحافظات ميسان وبني سعد وأبو راكة مستمر لعامين قادمين وتعمل الشركة على تلبية الطلب المتزايد للمياه خلال هذه الفترة الحالية بآلية مجدولة ومنظمة تضمن استفادة كافة السكان من خدمات المياه في تلك المحافظات. وأشار السكان إلى أن الآليات التي تتحدث عنها المياه ضاعفت معاناة السكان وأصبحوا يتكبدون المسافات ومنهم عجزة وكبار في السن وأرامل، والهواتف المخصصة للخدمة لا تجيب أو مغلقة.وناشد أهالي بني سعد وزير المياه بالوقوف على معاناة السكان وتوفير الخدمة التي وعدت بها الوزارة في وقت سابق بتوفير الأشياب في المنطقة بدلا عن متعهد مشروع السقيا.