اشتكى عدد من المواطنين العاملين بصهاريج المياه بمدينة تبوك من منافسة العمالة الوافدة لهم، مطالبين بسعودة تلك المهنة. واتهم المواطنون في حديثهم لـ«عكاظ» بعض العمالة باستخدام الصهاريج دون الحصول على تصريح يسمح لهم بالعمل في هذه المهنة، مشيرين إلى أن بعضهم يعملون في هذه المهنة، إلى جانب عملهم الأساسي الذي أتوا لأجله. «عكاظ» تواجدت عند أحد خرانات المياه حيث رصدت انتشار عدد كبير من العمالة التي تعمل على تعبئة صهاريجهم، فيما التقت عدداً من المواطنين المتضررين. وقال المواطن أبو قاسم البلوي: نأمل تطبيق السعودة على هذه المهنة فهي مصدر رزق لكثير من المواطنين ويعمل به بعض الشباب، مشيراً إلى أن كثيراً من الوافدين يزاحمونهم، مؤكداً أن أبناء الوطن أولى بذلك، حيث إن بعضهم ليس معه سوى شهادة الثانوية ويعمل في هذه المهنة فقط.فيما قال المواطن أبو فهد الرشيدي إن بعض العمالة ليس لديه رخصة تؤهله لقيادة هذه المركبات ويحملون مهناً مختلفة عما يعملون بها بالصهاريج.