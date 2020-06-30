عد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الرقابة الحازمة وسيلة من وسائل الصيف الآمن على أهالي المنطقة وزائريها، وشدد خلال استقباله أمس، أمين المنطقة الدكتور علي السواط وفريق عمله على تعزيز استعدادات الأمانة والبلديات التابعة لموسم صيف هذا العام، وأكد على مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة والمحافظة على الجانبين البيئي والصحي أولاً بأول، وتكثيف الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا، ومتابعة أعمال شركات النظافة المتعاقدة مع أمانة المنطقة حيال ذلك وتجهيز المنتزهات والغابات لمرتاديها على مدار الساعة. فيما قدم الدكتور السواط عرضا لمنجزات الأمانة وما نفذته من مشروعات تنموية خلال الفترة الماضية، مستعرضاً الخطط التي ستنفذها أمانة وبلديات المنطقة خلال موسم صيف هذا العام. وتجهيز ١٣٧ حديقة ومتنزها استعداداً لموسم الصيف لهذا العام.. كما تسلم أمير الباحة، التقرير السنوي لأعمال ومنجزات فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، خلال استقباله، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، يرافقه المسؤولون بالفرع. ونوه أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من أعمال ومشروعات الإسكان التي ستسهم في توفير السكن الملائم للكثير من أهالي المنطقة، وشدد على مضاعفة الجهود لتنفيذ تلك المشروعات ليستفيد منها الأهالي. من جانبه، كشف مدير عام فرع وزارة الإسكان عن توفير نحو ثلاثة آلاف أرض مطورة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمبادرات والمنتجات السكنية الملائمة.