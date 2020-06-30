أفادت «أمانة جدة» أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هي الجهة المنوطة بالترخيص ومتابعة ورصد مخالفات شركات التطبيقات الإلكترونية، وذلك في ردٍ لها على ما نشرته «عكاظ» للكاتب خالد السليمان تحت عنوان (ضمانات توصيل الطلبات). وأوضحت أن الهيئة دعت تطبيقات خدمات التوصيل المقيدة بها، وعددها حاليا 20 شركة، إلى التقيد باستخراج النموذج الموحد لتصريح التنقل لمندوبي التطبيقات الإلكترونية المسجلين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في ظل ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين بالتطبيقات المسجلة لديها بنسبة 123%، حيث تختص وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار تصريح التجول للعاملين ومندوبي التوصيل بالمنشآت الغذائية المستثناة من الحظر من موقع «بلدي»، وفق متطلبات وضوابط محددة وسريان مفعول الترخيص التجاري، ومن ثم ختمه بختم وزارة الداخلية من خلال زيارة مقراتها أو ممثلي وزارة الداخلية المتواجدين بالبلديات والأمانات، ويتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين، وتحمل تبعات مخالفة حظر التجول البالغة قيمتها بالحد الأدنى 10.000 ريال. وفي هذا الشأن، أصدرت الوزارة لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، التي تستحدث التدابير الصحية الواجب اتخاذها لخدمة التوصيل المنزلي من منطلق الحرص على صحة وسلامة المستهلك والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال أزمة فايروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات والضواط الصحية في ما يخص مندوبي التوصيل والآليات الخاصة بهم، وتطبيق بنود اللائحة على الأنشطة المستثناة، وهي: (المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، الأسواق المركزية والتموينات، مندوبو التطبيقات الإلكترونية المسجلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).وتشترط اللائحة أن يكون مندوب التوصيل سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عاما، مع عدم وجود سوابق جنائية، ويملك رخصة قيادة سارية المفعول، وبطاقة تعريفية، وحصوله على شهادة صحية أو فحص طبي سارٍ، وتشترط كذلك ارتداءه الكمامات والقفازات أثناء عملية التسليم، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام واستخدام المعقمات أثناء عملية تسليم الطلبات للعملاء، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في بضاعة التوصيل، والامتناع عن نقل وتوصيل المواد الخطرة، وعدم نقل الطلب لمسافة سير تزيد على 45 دقيقة. وكذلك تم وضع اشتراطات لمندوب التوصيل أثناء عملية تسليم الطلب للمستهلك؛ منها تجنب التواصل المباشر مع المستهلكين، وعدم المصافحة، وتسليم الطلبات للزبائن من على بعد مترين، مع رفض العميل الطلب في حال عدم وجود لاصق عليه أو فتح العبوة مع تخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة بعد استلام الطلب.