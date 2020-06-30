دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل (الاثنين) مركز إبراهيم السليمان القاضي للخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية التابع لتعليم محافظة عنيزة والمقام على نفقة رئيس لجنة أهالي محافظة عنيزة محمد بن إبراهيم القاضي وقفاً تعليمياً لوالده، بحضور الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم، ومدير عام إدارة تعليم منطقة القصيم محمد الفريح، ومدير تعليم عنيزة خالد الحربي، ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية.

واستمع إلى شرح عن مرافق وخدمات المركز المقام على مساحة 6500م2 ويشتمل على قاعة تدريب تتسع لأكثر من 60 متدربا وقاعة اجتماعات وصالة استقبال رئيسية وساحة خارجية بمساحة 3000 م2.

وثمن أمير منطقة القصيم لرئيس لجنة أهالي محافظة عنيزة محمد بن إبراهيم القاضي مبادرته ودعمه لمثل هذه الأعمال المباركة التي تعكس أروع صور الوفاء والبر والإحسان لوالده، وأسمى معاني الوطنية الصادقة لخدمة الدين والوطن، مؤكداً أن هذا المركز سيكون معلماً مهماً وريادياً متعدد الخدمات تجاه تعزيز المسؤولية المجتمعية والتكافل الاجتماعي وتجويد الخدمات التربوية.

من جهة أخرى، وضع الأمير فيصل بن مشعل حجر الأساس لمشروع برج بلدية محافظة عنيزة.

وشاهد عرضاً مرئياً مباشراً لبدء العمل والبناء، مستمعاً لشرح مفصل عن المشروع الذي سيقام على مساحة قدرها 770م2, ويتكون من 12 طابقاً، إضافة إلى قبو مخصص للمستودعات وقبو مخصص لمواقف السيارات وفق السعة المخصصة للمبنى.