وجه نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد، قيادات جامعة الجوف، بتطوير كل المشروعات والمبادرات التي تقع تحت مظلة رؤية 2030، واصفاً الجامعة بأنها ركن أساسي في تنمية المنطقة من خلال الدراسات والبحوث العلمية وخدمتها المجتمع وتزويد القطاعات الحيوية برأس المال البشري اللازم لريادتها وتعزيز تنافسيتها نحو العالمية.

وأكد خلال زيارته الجامعة ولقائه بقياداتها اليوم (الاثنين)، حرص القيادة على الجامعة وجودة مخرجاتها بما يتوافق مع تطلعاتها لمستقبل المملكة، متمنياً أن تحتل الجامعة المرتبة العاشرة على مستوى الجامعات العربية والمرتبة 200 على مستوى جامعات العالم، مضيفا: هذا ليس بعيدا.. نحن في وطن كل جامعاته يصلها الدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً أن طموحنا حدوده عنان السماء، ولا طموح دون ذلك كما قال ولي العهد.

واستمع عبدالعزيز بن فهد من مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عثمان بن عبدالهادي السبيلة لشرح عن المدينة الجامعة من خلال مجسم المدينة الجامعية بعد اكتمالها، ثم التقى بأعضاء مجلس الجامعة، وشاهد عرضا موجزا عن أهم إجراءات الجامعة في مواجهة ومكافحة جائحة كورونا المستجد.