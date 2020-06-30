نفذت بلدية بني سعد جنوب محافظة الطائف عددا من الأعمال في القرى، كإجراء احترازي وقائي من أجل سلامة وحماية سكانها، وذلك وفقاً للاشتراطات الصحية التي تتوافق مع «البروتوكولات» الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد.

وساهمت البلدية وبمتابعة من رئيسها المهندس علي إبراهيم صديق في تعقيم المنازل التي شهدت حالات كورونا، والقيام بجولات متكررة للقرى التي شهدت إعدادا كبيرة من السكان. فيما أعادت خلال اليومين الماضيين المدارس التي خصصتها لسكن العمالة في بني سعد من خلال فرق ميدانية عقمت المدارس تمهيدا لتسليمها لإدارة التعليم.