في حالة نادرة، تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا ممثلاً بقسم جراحة الصدر، من استخراج جسم غريب عبارة عن - مشبك شعر- لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وذلك بعد أن استنشقت الطفلة عن طريق الخطأ المشبك ليستقر في القصبة الهوائية اليسرى داخل رئة الطفلة.

واستُقبِلت إحالة الطفلة من أحد مستشفيات المنطقة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، ليتمكن الفريق الطبي وبعد القيام بالفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة من إجراء العملية، وذلك باستخدام المنظار القصبي وبشكل دقيق من استخراج الجسم الغريب وتكللت العملية بالنجاح.