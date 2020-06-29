استعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان تجربة المملكة في إجراء اختبارات القبول للجامعات، والاستفادة من التقدم التقني وتطبيقات التحول الرقمي لتنفيذها إلكترونياً سواء، للطلبة في منازلهم نحو ( ٧٥٪ من الطلبة) أو في مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة (٢٥٪ من المتقدمين)، وحرصها على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مع درجة عالية من الصدق والثبات.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء اليوم (الاثنين) في الندوة الدولية الافتراضية بعنوان «اتخاذ قرارات عالية المخاطر بشأن تقدم الطلاب وتطورهم في زمن كورونا ( COVID-19)»، التي نظمتها اليونيسف واليونسكو والبنك الدولي حول إطار إعادة فتح المدارس.

وهدفت الندوة إلى مشاركة تجارب الدول بمنهجيات مختلفة في اتخاذ القرارات حول الاختبارات عالية المخاطر للطلبة بما يلائم الوقت الحالي (فترة كورونا) إضافة إلى الاعتبارات التي وجهت اختيار المنهجية والتحديات والآثار المستقبلية.