دشن أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم (الاثنين)، مقر فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر الجنوب، بحضور الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن السند، عبر الاتصال المرئي.

واطلع أمير نجران على تفاصيل المقر، في جولة في أرجائه، ختمها بتدوين كلمة في سجل الزيارات، حمد الله تعالى فيها أن سخّر لهذه البلاد قيادة تحكم بشرع الله القويم، وجعلت خدمة الإسلام والمسلمين في طليعة أولوياتها، وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن جعل تعالى على أرض هذه البلاد شعبًا كريمًا، يدين كله بالإسلام، ويطبق تعاليمه السمحة.

من جهته، عبّر الرئيس العام للهيئة عن شكره لأمير المنطقة، على تفضله بافتتاح فرع الهيئة بمحافظة بدر الجنوب، مشيرًا إلى ما تحظى به الهيئة من رعاية كريمة وعناية استثنائية من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد ـ حفظهما الله ـ ما جعلها مؤسسة حضارية، تمثل وجهًا من أوجه تميّز هذه البلاد، وتعكف على خدمة المجتمع فيها.