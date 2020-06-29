قادت مجموعة عمل التجارة والاستثمار ورشة عمل مبادرة الرياض أخيرًا، وتبع ذلك مباشرة اجتماعات افتراضية متتابعة في يونيو 28-29 لإحراز تقدم في الإجراءات الرئيسية.

وتناولت ورشة عمل مبادرة الرياض مسائل إستراتيجية فيها لوضع أطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية، وأسهمت في تسهيل السبل لتحديد أساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية يُستند عليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف وتوفر الدعم السياسي لذلك.

وركَّزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار بسبب الضرر الذي خلفته جائحة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية.