أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن من يرغب في تحسين مستوى رخصته المهنية من شاغلي الوظائف التعليمية يحق له دخول الاختبار مرة كل عام، مشيرة إلى أن من لم يحقق الدرجة المطلوبة في اختبار كفايات المعلمين، فيجب عليه دخول اختبار الرخصة المهنية والحصول على درجة الاجتياز المحددة.

جاء ذلك وفقا لأبرز أبرز الأسئلة التي أوردتها الهيئة حول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وجاءت كما يلي:

• كم عدد الفرص التي تمنحها الهيئة للمعلمين والمعلمات لدخول اختبار الرخصة المهنية؟

•• يحق للمعلم والمعلمة أخذ الفرصة ودخول اختبار الرخصة المهنية سنويا سواء للاجتياز أو تحقيق درجات أفضل، وثقتنا كبيرة بأن المعلمين والمعلمات قادرون على تحقيق أفضل النتائج والمستويات

• هل سيتم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين لمن سبق لهم الحصول على اختبار كفايات المعلمين؟

•• نعم، سيتم إصدار الرخصة المهنية لمن سبق له اجتياز اختبار كفايات المعلمين وفقا للشروط التالية:

- التسجيل في نظام الرخص المهنية للحصول على الرخصة خلال 3 سنوات من بداية تطبيق الرخص المهنية للمعلمين

- إصدار رخصة «معلم ممارس» لكل من حصل على درجة 50 إلى 69، ورخصة «معلم متقدم» لكل من حصل على درجة 70 إلى 79، ورخصة «خبير» لكل من حصل على درجة 80 فأعلى في اختبار كفايات المعلمين (العام والتخصصي) من المعلمين على رأس العمل.

- إصدار رخصة معلم ممارس لكل من حصل على درجة 50 فأعلى في اختبار كفايات المعلمين (العام والتخصصي) من المرشحين الجدد للتوظيف.

• ما هو الإجراء في حال لم يتم تحقيق الدرجة المطلوبة في اختبار كفايات المعلمين؟

•• من لم يحقق الدرجة المطلوبة في اختبار كفايات المعلمين، فيجب عليه دخول اختبار الرخصة المهنية والحصول على درجة الاجتياز المحددة وفق الشروط والضوابط للرخص المهنية للمعلمين.

• ماذا يجب على المعلم الذي حصل على اختبار كفايات المعلمين ويرغب بالحصول على رخصة مهنية أعلى من رخصة معلم ممارس؟

•• من يرغب في تحسين مستوى رخصته المهنية يحق له دخول الاختبار مرة كل عام لتحسين درجته والحصول على رخصة مهنية أعلى في حال توفرت له سنوات الخدمة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية.

• كم تكلفة الاختبار للرخصة المهنية للمعلمين؟

•• تكلفة الاختبار للرخصة المهنية 200 ريال بقسميه العام والتخصصي، بواقع 100 ريال عن كل قسم.

• من الذي يحق له التقديم للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين؟

•• الحاصل على مؤهل الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فما فوق من المعلمين على رأس العمل، باستثناء من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلا دون الجامعي، أو من سيتقدمون للالتحاق بالمهنة مستقبلا في مراحل التعليم العام في المدارس الحكومية والمدارس الأهلية، وفقا لشروط التعيين الواردة في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

• هل يتطلب الحصول على رخصة «معلم ممارس» ثم «متقدم» وبعدها «خبير» بالترتيب، أو بالإمكان الحصول على الرخصة حسب الدرجة المحققة في اختبار الرخصة المهنية؟

•• للهيئة خلال السنوات الثلاث الأولى من التطبيق إصدار رخصة «معلم متقدم» أو «معلم خبير» للمعلمين على رأس العمل دون الحصول على الرخصة التي تسبقها، وذلك بعد إكمال المدة المقرة في لائحة الوظائف التعليمية، وتحقيق درجة الاجتياز المحددة لاختبار الرخصة المهنية.

• هل يجب على المعلمين في مدارس التعليم الأهلي الحصول على الرخص المهنية للمعلمين؟

•• نعم، على المعلمين في مدارس التعليم الأهلي -وبما يتوافق مع لائحة التعليم الأهلي- الحصول على رخصة «معلم ممارس» كحد أدنى لمزاولة مهنة التعليم حسب الاشتراطات الواردة للحصول على الرخصة المهنية في مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ تطبيق الرخص المهنية للمعلمين.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، تبدأ يوم الأربعاء القادم 1441/11/10 الموافق 1 يوليو 2020، تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 1441/11/10، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين فى الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) في تلك التعديلات، وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.