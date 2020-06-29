أعلنت جامعة الطائف، أنها قدمت خلال 21 يوما، 39 دورة ومحاضرة ضمن برنامج «صيفكم معنا»، الذي انطلق في 7 شوال وسيستمر إلى الـ28 من ذي القعدة الجاري.

وهو برنامج صيفي إثرائي موجه لمنسوبي الجامعة وللمجتمع من خارجها، ضمن مبادرة قدمتها الجامعة من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ومشاركة عمادة خدمة المجتمع وعمادة التطوير الجامعي وعمادة التعليم الإلكتروني ولجنة تعزيز الصحة النفسية، واشتمل البرنامج على عدد من البرامج المتنوعة، ومنها دورات في اللغة الإنجليزية والصينية والفرنسية ومسابقة تحدي كورونا لرواد الأعمال، ومسابقة الأفلام التوعوية القصيرة بكيفية التعامل مع الجائحة من شؤون الطلاب إضافة إلى المحاضرات للتوعية النفسية للجميع، إضافة لدورات تدريبية عن بعد.

وكشفت الجامعة أنها مستمرة في برنامجها الصيفي إلى نهاية الشهر الجاري لتقديم ما يصل 80 برنامجا متنوّعاً هدفه إثراء المستفيدين في إجازة الصيف.

ووفق إحصائية رسمية بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن 2.428 من داخل الجامعة ومن خارجها 8.685 بإجمالي 11.113 مستفيدا ومستفيدة.