أعلنت صحة الجوف ممثلة بمركز القلب عن بدء العمل في المركز على جهاز تصوير شرايين القلب بالأشعة تحت الحمراء (OCT) وبفضل الله نجح فريق القسطرة القلبية بالمركز من الانتهاء من إتمام ٤ عمليات ناجحة.

ويعتبر الجهاز من أحدث الأجهزة على مستوى العالم إذ يستطيع تحديد كيفية حدوث أزمات القلب الحادة بدقة عالية واختيار انسب طريق للعلاج. وأوضحت صحة الجوف أن الأزمات القلبية الحادة «الجلطات» تحدث بسبب جرح بسيط في الجدار المبطن للشريان مما ينتج عنه حدوث انسداد كلي أو شبه كلي وحدوث الأزمات القلبية «الجلطات» التي قد تؤدي إلى أضرار شديدة بالقلب وأحيانا الوفاة، مشيرة إلى أنه الجهاز الوحيد الذي يستطيع التصوير بهذه الدقة داخل الشرايين، ويحدد مواقع الخلل في مختلف الأحوال، وبالتالي يمكن تجنب وقوع كثير منها في المستقبل.

وبينت صحة الجوف أن العمل مستمر بإذن الله بالمركز على إضافة كل التقنيات الحديثة التي ترفع من مستوى الأداء العالي لخدمة مرضى القلب، علما بأن المركز على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع كل مراكز القلب الأخرى بالمملكة، باعتبار الجهاز إضافة ثرية إلى الإمكانات عالية التقنية التي يعمل المركز على توفيرها.