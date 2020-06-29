قام رئيس بلدية محافظة القنفذة فايز الشهري، بجولة ميدانية على بعض مشاريع البلدية القائمة، وشملت مشروع تحسين منتزه حنيش لمتابعة أعمال التنفيذ الحالية، وكذلك تم الوقوف على أعمال البلدية الجارية تنفيذها بمخطط البرج.



كما وقف الشهري على شوارع الخالدية بمخطط الخالدية وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ بعض المشاريع ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية، مشدداً على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشاريع.