عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ عبدالرحمن بن ابراهيم السويلم وبمشاركة مساعد الخدمات المساندة الأستاذ خالد الحربي اجتماعاً عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي مع مديري الإدارات التابعة للفرع بالقصيم وتطرق الاجتماع لأهمية تفعيل شعار (نعود بحذر) في إطار حرص الوزارة لتطبيق الاحترازات الوقائية ضد فايروس كورونا والجهود التي يبذلها فرع الوزارة في هذا الإطار.



كما تمت متابعة التقارير الواردة من مديري الإدارات وتطبيق التباعد في المساجد وخاصة صلاة الجمعة واستمرار إغلاق دورات المياه كما تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفي نهاية الاجتماع قدم المدير العام شكره وتقديره لإدارة تقنية المعلومات بالفرع على حسن التنظيم وجودة التقنية في الاجتماع ووضوح الصورة، يشار إلى أن الاجتماع شارك فيه خمس عشرة إدارة من مواقعهم في العمل عبر الاتصال المرئي.