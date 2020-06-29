وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, بإقامة مهرجانات المنتجات الزراعية بالمنطقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية تجاه فايروس كورونا.

وقال أمير القصيم: «إن ما تمتلكه المنطقة من منتجات زراعية ذات جودة عالية جعل منها محط أنظار المستثمرين في المنتجات الوطنية, والمهرجانات الزراعية تأتي محفزة وداعمة للمزارعين، من أجل تسويق منتجاتهم داخل وخارج المنطقة.»

مشدداً على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال إقامة المهرجانات الزراعية, منوهاً بما يتلقاه القطاع الزراعي من دعم من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والتي دائماً ما تسعى إلى دعم وتنمية الإنتاج الزراعي الوطني, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.