نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز التساؤلات حول العلاوة والتسكين ومكافأة نهاية الخدمة في لائحةالوظائف التعليمية بنسختها الجديدة.

وجاءت أبرز الأسئلة والاستفسارات، والإجابة عليها كالتالي:

• هل راتب المعلم الممارس في اللائحة الجديدة يقف عند حد 11 ألف ريال؟

•• غير صحيح، المعلمون والمعلمات سيستمرون في سلم المعلم الممارس حتى يصلوا إلى آخر درجة في سلم رتبة «المعلم الممارس» التي تبلغ 21.250 ريال سعودي.

• ماهي طريقة التسكين من السلم السابق إلى السلم الجديد؟

•• يسكن المعلم والمعلمة عند نفاذ اللائحة على نفس الراتب الأقرب لراتبه الحالي بشرط أن لا يقل. إلى جانب استفادتهم من خبرتهم السابقة في عملية الترقية لرتبة أعلى.

• هل تغيرت مكافأة نهاية الخدمة؟

•• نعم، فالمكافأة في اللائحة الجديدة أعلى من اللائحة السابقة بزيادة تصل إلى 500 ريال عن كل سنة، حيث تصل المكافأة في اللائحة الجديدة إلى 3500 ريال بدلاً عن اللائحة السابقة التي كانت أعلى شريحة فيها تصل إلى 3000 ريال

• ما مقدار العلاوة السنوية؟

•• تبدأ العلاوة السنوية من (300 ريال) وتصل إلى (640) ريالا، حيث تمت زيادة الحد الأعلى مقارنة بسلم رواتب الوظائف التعليمية السابق.

• منح العلاوة السنوية

•• لأجل تحويل مهنة المعلم إلى مهنة فإن المعلم الذي يحمل رخصة مهنية سارية المفعول يحصل على العلاوة السنوية في وقتها وفقاً لشروطها، ومن لا يحمل الرخصة أو لم يجددها فإن حصوله على العلاوة السنوية يتوقف إلى حين حصوله على الرخصة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، تبدأ يوم الأربعاء القادم 1441/11/10 الموافق 1 يوليو 2020، تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 1441/11/10، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين فى الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) في تلك التعديلات، وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.