قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للسياح والمسافرين للوقاية من فايروس كورونا داخل السكن، والأماكن الترفيهية المفتوحة مثل الشواطئ والحدائق، الأماكن الترفيهية المغلقة، وعند التسوق، وفي المطعم، والسينما، ونصائح تتعلق بالتعامل عند خروج الأطفال.

وأوضحت عبر «إنفوجرافيك» توعوي نشرته في حسابها الرسمي على تويتر وعبر منصتها التوعوية «#عش_بصحة»، وجوب تجنب الآخرين والاتصال بـ937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض (كحة، حرارة، ضيق في التنفس).

وأوصت «الصحة» بالحرص على لبس الكمامة ونظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الكحولي لمدة 20 ثانية.

ونبهت الوزارة الجميع إلى تجنب المصافحة والعناق، وعدم لمس العينين والأنف والفم، مع أهمية الالتزام بآداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة واستخدام بطن المرفق ثم غسل اليدين، وترك مسافة آمنة مع الآخرين لا تقل عن مترين، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من الخدمات التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.