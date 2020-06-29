كشفت مصادر «عكاظ» أن الفئات الوظيفية التي أجاز مجلس الوزراء أخيرا تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، هي: وظائف السلك الدبلوماسي (سفير، ووزير مفوض)، مفوضو الإفتاء (شاغلو المرتبتين 14 و15)، الطيارون، أمناء المناطق ووكلاؤهم، شريطة ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 14.

وأوضحت المصادر أن من الفئات الوظيفية المستثناة الخبراء والمستشارين والمهندسين، بشرط ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 14، وأن تكون الفئة الوظيفية مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة.

وكذلك من الفئات الوظيفية المستثناة أمناء المراسم ومدراؤهم، بشرط ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 11، وأيضا المحافظون ووكلاء المحافظين ورؤساء المراكز، ووكلاء الإمارات، وقصاصو الأثر، ومنفذو القصاص ورؤسائهم، ورؤساء الدوريات، والخويا ورؤساؤهم.

وبينت التفاصيل أن من الفئات المشمولة بالاستثناء الحراس المتلازمين من المستخدمين (الزوج وزوجته) اللذين يعملان في مدارس البنات عند بلوغ أحدهما السن النظامية ولم يبلغ الآخر هذه السن، فيجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذي بلغ سن التقاعد لمدة سنة أو أكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الآخر القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم إحالتهما معا، على ألا يتجاوز سن الخامسة والستين فإن بلغ السن المشار إليها قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر القدر الذي تستحق عنه معاشا تقاعديا وفقا لنظام التقاعد المدني جاز للوزير المختص إبقاؤه في عمله بعد إحالته على التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الآخر معاشا تقاعديا أو بلوغ أحدهما سن السبعين أيهما أقرب ويعامل كالآتي: التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور إن توفرت لديه مؤهلاتها وشروطها، أو التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعة (البند 105) في حدود البند المعتمد.