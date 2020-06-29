نفذت وزارة التجارة أكثر من 61 ألف جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذي القعدة 1441هـ. للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والأسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات، وأسفرت عن تحرير 7081 غرامة فورية بحق المخالفين.

وتصدرت مكة المكرمة قائمة المناطق في عدد الجولات بواقع 9649 جولة، تلتها الرياض بـ9537 جولة، والمنطقة الشرقية بواقع 8795، والقصيم بـ8704، والمدينة المنورة بـ4708، ونجران بـ4250، وحائل مسجلة 4000 جولة، والجوف بـ2686، وجازان بـ2476، وعسير بـ1989 جولة، والحدود الشمالية بواقع 1671 جولة، وتبوك بـ1591، والباحة بـ1192 جولة.

كما تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار الغرامات الفورية بأكثر من 1796 غرامة، تلتها الرياض بـ1222 غرامة، ثم الشرقية مسجلة 972 غرامة، تلتها المدينة المنورة بـ546، ثم جازان 512 غرامة، ثم حائل بواقع 453 غرامة، ثم القصيم 418 غرامة، وعسير بـ347 غرامة فورية، تلتها الباحة بـ225 غرامة، ثم الجوف بـ211 غرامة، تلتها تبوك بـ161 غرامة، ثم نجران بـ143 غرامة، ثم الحدود الشمالية بـ75 غرامة فورية.