بين الموت والحياة حكايا ملهمة، كمعركة البشرية ضد عدوها الأول التي خاضتها سيدة مُسنة في عرعر تبلغ من العمر 106 أعوام، واستطاعت الانتصار فيها، متسلحة بالصبر والإيمان، على الرغم من معاناتها من أمراض مزمنة كالسكر والضغط.

وجسدت المُسنة أروع مثال في الإرادة بالشفاء من فايروس كورونا المستجد، لتتواصل آمال الشفاء مجدداً.

وأوضح المستشار الإعلامي في صحة الحدود الشمالية فهد طويرش العنزي لـ«عكاظ» أن المسنة التي تمت إحالتها من مستشفى رفحاء إلى برج الشمالي الطبي، أُدخلت قسم العناية المركزة، لمتابعة حالتها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة دون وضع أجهزة التنفس الصناعي لتتماثل بعدها للشفاء، مشيرا إلى أنها غادرت المستشفى.

وأكد العنزي ارتفاع نسبة التعافي لمصابي فايروس كورونا في المنطقة، إذ بلغ إجمالي حالات الإصابة 407 والحالات النشطة 43 في حين بلغت حالات التعافي 354 وتسجيل 10 حالات وفاة.

يذكر أن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ‏اطمأن عبر الاتصال المرئي على صحة المسنة المتعافية من فايروس كورونا المستجد مشيدًا بالتجهيزات والإجراءات العلاجية والرعاية الصحية التي تقدمها صحة الشمالية في إطار جهود وزارة الصحة وما وفرته من إمكانات وبرتوكولات ومنوهاً بالجهود والإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وما خصصته من موازنات لتعزيز الاستعدادات الصحية الوقائية والعلاجية وللتصدي للآثار وصولاً لمرحلة رفع منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها.