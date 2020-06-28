كشفت وزارة الصحة إصابة 21 شخصاً بفايروس كورونا المستجد بسبب سيدة واحدة مصابة بالعدوى.

وذكرت «الصحة» في التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا نقل سيدة مصابة بفايروس «كوفيد-19» العدوى إلى 21 فرداً من أسرتها، ومن ضمنهم كبار في السن.

وأشارت إلى أن سبب انتقال العدوى كان عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وتتضمن توصيات الوزارة للوقاية من كورونا خطوات منها: استخدام الكمامات، وغسل اليدين باستمرار أو تنظيفها بالمُعقم، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص حولك، واستخدام المنديل أو المرفق عند العطس أو السعال.