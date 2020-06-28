أعلنت هيئة الصحفيين السعوديين، توفر وظائف شاغرة بمقرها الرئيسي في الرياض، للعمل بالمسميات التالية: مساعد الأمين العام، مدير تسويق، محرر صحفي لإدارة الموقع (دوام جزئي)، سكرتير.

وبينت الهيئة أن الشروط العامة للتقديم على الوظائف هي: أن لا يقل المؤهل عن الشهادة الجامعية (ويفضّل في طبيعة التخصص)، يفضّل من له خبرة سابقة في المجال، يفضّل من لديه لغة إنجليزية، التفرغ التام للعمل بدوام كامل، داعية إلى إرسال السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشارت هيئة الصحفيين إلى أن الاستحقاقات المالية خاضعة للمؤهلات والخبرة، مهيبة بالمتقدمين إرسال الطلبات والسير الذاتية على الرابط الإلكتروني http://sju.org.sa/recruit، موضحة أنه في حال وجود صعوبة فيتم الإرسال على الإيميل: jop@sju.org.sa.