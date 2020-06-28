تفاعلت منصة «أبشر» الرسمية للخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية، عبر حسابها في «تويتر»، مع تساؤلات لمغردين حول إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة.

وتزايدت التساؤلات إزاء تمديد تأشيرة الخروج والعودة، عقب اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينها إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتمحورت غالبية التساؤلات حول الآلية التي يمكن اتباعها للعودة إلى المملكة في حال عدم القدرة على ذلك في ظل الإجراءات الوقائية، وكذلك حول إمكانية تمديد التأشيرة لمن هم خارج المملكة.

وأكد حساب «أبشر» أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر المنصة غير ممكن، موصيا بالتواصل مع المديرية العامة للجوازات لمعرفة الإجراء اللازم، التي بدورها أكدت أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.