يدرّب زوجان في الطائف عددا من طالبات جامعة الطائف على فنون التصميم الداخلي، في خطوة جديدة للاستفادة في زمن كورونا بما يعود عليهن بالفائدة ميدانياً من خلال التدريب على التخطيط والرسوم للمباني الحديثة وطريقة البناء وأنواع الخامات المستخدمة في الأقمشة وعملية توزيع الأثات والإضاءة.

ورصدت «عكاظ» انخراط الطالبات في الدروس وتطبيقها ميدانياً.

وكشف من جهته المدرّب رتيب القرشي أنه هاو لهذه المهنة واتفق هو وزوجته أمل الهيفاني، لتفعيل الشراكة المجتمعية مع جامعة الطائف لتدريب وتدريس الطالبات من قسم التصميم الداخلي لتقديم الدروس التطبيقية مجاناً في مكتبهما بالطائف واستفادت المصممات من هذا التدريب الذي خلق جواً من العمل ميدانياً بعيداً عن دروس التلقين وبلغ عدد المتدربات 11 طالبة.

وأضاف القرشي انه وزوجته يقدمان الدروس نظراً لحاجة الطالبات لها ولأن تخصص التصميم الداخلي يحتاج التدريب عمليا.

وكشفت الطالبة إيناس الصليمي أنها استفادت كثيراً من هذه الفترة الصيفية بالتدريب العملي.