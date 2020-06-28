أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالجهود التي تقودها السعودية في مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، خصوصا في ظل رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تتضمن حزمة إصلاحات تدعو جميع الوزارات لاتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الفكر المتطرف.

كما أشاد التقرير، الذي يرصد حالة الإرهاب حول العالم وأبرز الجهود الدولية لمواجهته، بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بقيادة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، من خلال التواصل مع الأئمة في مختلف أنحاء ‏المملكة، وتشجيعهم على دحض الأيديولوجية «المتطرفة» في خطبهم، وكذلك برامج التواصل الأسري لمكافحة الإرهاب والتطرف وإعادة تأهيل المتطرفين.