أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه من الممكن أن ينقل الأطفال عدوى فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ما بينهم أو لمن هم أكبر منهم سنا، موضحا أن عملية انتقال الفايروس ما بين الأفراد واردة أيا كان العمر.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد)، ردا على سؤال حول تأثير فايروس كورونا على الأطفال: إن الإصابة عند الأطفال أقل خطورة وحدة وشدة عن الإصابات لدى البالغين، والمضاعفات التي تنتج عن إصابتهم به أقل بكثير من المشكلات الصحية التي تقع عند البالغين أو كبار السن، وعالميا، لم يرصد حتى الآن وفيات في من هم دون سن العاشرة نتيجة الإصابة المباشرة بالفايروس، إلا أنه من المهم أن نشير إلى أن إصابة الأطفال بالفايروس وهم لديهم أمراض مزمنة، ومصنفون ضمن الفئة الخطرة، قد يعرضهم لمضاعفات ومشكلات صحية تختلف عن الطفل السليم تماما والخالي من الأمراض المزمنة.

وأضاف: هناك رصد عالمي لحالات نادرة جدا ومحدودة من حالات يقع لديها شيء من الاضطراب أو الخلل المناعي غير معروف الأسباب بعد الإصابة بالفايروس، وتكون هناك مضاعفات معينة، وهي قيد الرصد العالمي لحالات محدودة ولكنها موجودة وقيد المتابعة، والخبراء من الأطباء والاستشاريين والمختصين يستطيعون التعامل ومعرفة هذه الحالات وإجراء التدخلات المناسبة لها، وإن كانت هذه من ضمن المضاعفات التي تعتبر فيها شدة صحية على من يصاب بها.

وخلال المؤتمر، أشار المتحدث باسم «الصحة» إلى أن الحالات الحرجة التي يتم رصدها تراوح ما بين 2000 إلى 2500 حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود تبدو أنها تستقر حالياً، ونراقبها بشكل يومي، وهذه الأعداد مرتبطة بالحالات التي أصيبت خلال الأسابيع الماضية.

وأشار العبدالعالي إلى أنه في الأيام الأخيرة تمت ملاحظة ارتفاع قليل في منحنى نمو العدوى، ما يدعونا إلى الحذر أكثر، وأنه منذ منتصف شهر يونيو يتم تسجيل مستوى ما بين 1-1.5 تقريبا، وذلك يتزامن مع السلوكيات الصحية ومدى الالتزام بها أو التخلي عنها أو التراخي بها، وأن دول العالم والخبراء ينصحون بأن يكون المستوى أقل من الرقم (1)، وبالتالي تكون فرص الانتشار أقل سرعة.

وحول منحنى التعافي، أشار متحدث «الصحة» إلى رصد وتسجيل المزيد من حالات التعافي، وحاليا فإن أعداد الحالات التي يتم تسجيلها منذ بداية شهر يونيو إلى اليوم ترتفع من مستويات 1500 إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف حالة تعافٍ يومياً.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 3989 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل 2627 حالة تعافٍ إضافية، و40 حالة وفاة جديدة.