أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 3989 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل 2627 حالة تعافٍ إضافية، و40 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 182.493 حالة، من بينها 56.187 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2277 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 124.755 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1551 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وكشفت وزارة الصحة أن شابا اكتسب العدوى دون أعراض بسبب زيارته لأصدقائه بشكل متكرر دون التقيد بالإجراءات الوقائية، ونقل العدوى لزوجته وطفليه.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: الهفوف (487)، الرياض (389)، الدمام (320)، مكة المكرمة (310)، الطائف (275)، المدينة المنورة (186)، المبرز (183)، خميس مشيط (171)، القطيف (151)، جدة (121)، أبها (120)، حفر الباطن (104)، نجران (90)، الظهران (78)، الخبر (76)، صفوى (74)، بيشة (73)، محايل عسير (51)، بريدة (50)، الجبيل (46)، حائل (41)، عنيزة (34)، تبوك (25)، وادي الدواسر (23)، ينبع (20)، جازان (20)، شرورة (18)، بقيق (17)، أبوعريش (16)، صامطة (16)، الرس (15)، رجال ألمع (15)، صبيا (15)، المجاردة (13)، النماص (13)، الخرج (12)، الأسياح (11)، ظهران الجنوب (10)، بيش (10)، رابغ (10)، الجفر (9)، مهد الذهب (9)، الباحة (8)، بللسمر (8)، راس تنورة (8)، المخواة (7)، البكيرية (7)، المذنب (7)، عيون الجواء (7)، رياض الخبراء (7)، أحد رفيدة (7)، النعيرية (7)، عرعر (7)، النبهانية (6)، البشائر (6)، سبت العلاية (6)، أحد المسارحة (6)، حوطة بني تميم (6)، ساجر (6)، ثادق (6)، بلجرشي (5)، قيا (5)، سراة عبيدة (5)، تنومة (5)، حبونا (5)، رفائع الجمش (5)، البدائع (4)، القنفذة (4)، القريع (4)، تربة (4)، أم الدوم (4)، المضة (4)، خليص (4)، الحناكية (3)، ضرية (3)، المظيلف (3)، رنية (3)، الحرجة (3)، بارق (3)، تثليث (3)، رويضة العرض (3)، القرى (2)، سكاكا (2)، طبرجل (2)، ثريبان (2)، الخرمة (2)، المويه (2)، السحن (2)، ظلم (2)، سلوى (2)، القيصومة (2)، الشنان (2)، العارضة (2)، الطوال (2)، الشعبة (2)، رفحاء (2)، العقيق (1)، المندق (1)، قلوة (1)، دومة الجندل (1)، العلا (1)، خيبر (1)، قصيباء (1)، عقلة الصقور (1)، القوز (1)، المحاني (1)، الفرشة (1)، تبالة (1)، الخفجي (1)، الرقعي (1)، الحائط (1)، الشملي (1)، الدرب (1)، الموسم (1)، الريث (1)، ضمد (1)، فيفاء (1)، الكامل (1)، بدر الجنوب (1)، ثار (1)، يدمة (1)، الدوادمي (1)، وثيلان (1)، البدع (1).