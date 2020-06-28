كثفت البلدية النسائية الفرعية بأمانة الطائف جهودها الرقابية على المرافق والمنشآت التجارية، ضمن جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، وقامت مراقبات البلدية النسائية بإغلاق 6 محلات وصالونات مخالفة، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية في الصالونات النسائية مثل صبغات الشعر والبخاخات ومواد تجميل غير صالحة وغيرها، علاوة على ضبط عمالة نسائية لا تحمل شهادات صحية، كما ضبطت في بعض المنشآت سوء تخزين ووجود غرف قياس تم إغلاقها.

وحذرت البلدية النسائية كافة المرافق التجارية التي تتابعها بأنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوجيهات بشأن احتواء جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وأن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات والجزاءات، مؤكدة أنه يمكن للمواطنات والمقيمات اللاتي يرتدن هذه المرافق الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز خدمة البلاغات 940 على مدار الساعة.

وأشارت إلى أهمية ترك المسافات الآمنة بين المرتادات لهذه المنشآت وعدم الازدحام حرصا على صحة وسلامة الجميع، مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية النسائية، ومنع التجاوزات والمخالفات التي قد تكون لها آثار سلبية على متلقيات الخدمة.