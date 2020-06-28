أزالت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي، عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ59 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مخطط وهمي وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المدينة المنورة أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ40 الف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى ضمن نطاق بلدية الصويدرة تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية العيون تقدر بـ2900 متر مربع، إضافة إلى تعديات ضمن نطاق بلدية المليليح بمساحة تقدر بـ100 متر مربع، وجرت إزالة تلك التعديات واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقتها للمتعدّين على الأراضي الحكومية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.