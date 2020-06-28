أكد السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، ارتقاء تصنيف المملكة إلى الفئة الثانية على «قائمة المراقبة»، مشيدا بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.وقال أبي زيد في بيان نشرته السفارة الأمريكية في الرياض عبر حسابها موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس الخطوات المهمة التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان السعودية بقيادة الدكتور عواد العواد.وأضاف السفير الأمريكي أشجع المملكة على مواصلة تدابير الإصلاح والتدريب والإنفاذ لمحاربة هذه الآفة التي تواجه الإنسانية.