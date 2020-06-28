عاد مؤشر الإصابات بفايروس كورونا الجديد (كوفيد19)، للارتفاع مقتربا من معدل الـ4000 إصابة التي ودعها منذ نحو أسبوعين (بلغ أكثر من 4233 إصابة في 15 يونيو الجاري)، إذ أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت)، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بالفايروس.وبهذا الرقم ارتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 178.504 إصابات، منها 54.865 حالة نشطة، و2.283 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة. وبينت الوزارة أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1.511 وفاة، فيما تم تسجيل 1.657 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (122.128) حالة.وبينت في تفاصيل قصص بعض الإصابات أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية تسبب في أن تنقل سيدة مصابة العدوى لـ21 من أفراد أسرتها من ضمنهم كبار السن، ما يشير إلى أن التواصل الأسري دون أخذ الاحتياطات الوقائية ربما كان سببا في ارتفاع الحالات.