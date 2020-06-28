أكد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور لـ«عكاظ»، أن نقل الصالة الشمالية التي تحوي شركات الطيران الأجنبي، للمطار الجديد، سيتم وفق البرنامج المعد لذلك، لافتاً إلى أن هناك دراسة تم إجراؤها في الفترة الماضية، للاستفادة من الصالتين الشمالية والجنوبية للمطار، لتصبح صالات إضافية في موسم الحج. وبين أنه منذ استئناف التشغيل في المطار حتى الأسبوع الماضي، بلغ عدد الركاب 121.861 مسافرا على متن 1.489 رحلة من غادرت عبر «الصالة رقم1» بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، مبيناً أن نسبة الانضباط التشغيلي في المطار الجديد بلغت 98%، مشيراً إلى مغادرة الرحلات في مواعيدها بعد نقلها لـ«الصالة رقم1»، وأصبح القطار داخل الصالة ينقل المسافرين إلى بوابات السفر. يذكر أن المطار الجديد هو الأهم في مطارات المملكة، إذ يضم المركز الرئيسي ومركز عمليات الخطوط السعودية، ويتكون من 4 صالات للركاب: الصالة الجديدة بالمطار الجديد «صالة رقم1» التي يتوقع أن تستوعب 30 مليون مسافر سنوياً في مرحلتها الأولى، إضافة إلى الصالة الجنوبية، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحجاج.وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن يكون مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب، وتقدر المساحة الإجمالية لمجمع صالات السفر بالمطار الجديد «الصالة رقم1» 810 آلاف متر مربع، تتيح لجميع الناقلات الجوية العمل تحت سقف واحد، وتحتوي على 220 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونترا للخدمة الذاتية للركاب، ومجمع صالات للاستثمار التجاري تصل مساحتها إلى 27.987 مترا مربعا، وفندق مكون من 3 طوابق للركاب المواصلين على الرحلات الدولية «الترانزيت» يضم 120 غرفة، إضافة إلى نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين.وقد وُدعت الصالة الجنوبية بعد خدمات قدمتها للمسافرين على أكثر من 4 عقود استقبلت خلالها ملايين المسافرين.